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İzmir'de durdurulan araçtan 25 göçmen çıktı

İzmir’in Dikili ilçesinde, jandarma ekiplerinin devriye esnasında durdurduğu araçtan 1’i Güney Afrika Cumhuriyeti, 24’ü Somali uyruklu olmak üzere 25 göçmen yakalandı. Organizatör olduğu belirlenen A.E. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.