  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de şüpheli ölüm! Günlerdir haber alınamıyordu...

'de şüpheli ölüm! Günlerdir haber alınamıyordu...

'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki Kemal K evinde ölü bulundu. Polis ekipleri, Kemal K'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlattı.

İzmir'de şüpheli ölüm! Günlerdir haber alınamıyordu...
AA

09.03.2021, 12:57

Alınan bilgiye göre, Güzelbahçe ilçesi 126 Sokak'taki müstakil evde yalnız yaşayan Kemal K'den (65) bir süre haber alamayan komşuları, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Kemal K'yi yerde hareketsiz buldu.

112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede Kemal K'nin öldüğünü belirlendi. Kemal K'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Kemal K'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlattı. Öte yandan, Kemal K'nin hayırseverlerin yardımıyla ihtiyaçlarını karşıladığı, yaşadığı evi de komşularının kiraladığı öğrenildi.

İzmir'de yaşlı çiftin acı sonu! Komşuları cesetlerini buldu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de şüpheli ölüm! Günlerdir haber alınamıyordu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.