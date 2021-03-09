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Haberler İzmir Kentin tek kadın taksi sürücüsü unutulmadı

Kentin tek kadın taksi sürücüsü unutulmadı

Kentin tek kadın taksi sürücüsü unutulmadı

9.3.2021

İZMİR'DE tek kadın taksi sürücüsü olan Sevim Kaykaç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde unutulmadı. Görev yaptığı durakta Kaykaç'ı ziyaret eden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Sevim hanım İzmir taksicilerinin nazar boncuğu. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Mesleğimizi başarıyla temsil ediyor" dedi. Bir çocuk annesi Sevim Kaykaç, "Araba kullanmayı çok seviyordum. Yaklaşık beş yıldır taksiciyim. Başkanımız beni her zaman destekledi ve cesaretlendirdi" diye konuştu.

■ TOLGA TEKİN

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