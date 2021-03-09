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Haberler İzmir “PKK’nın siyasi kanadı HDP derhal kapatılmalıdır”

“PKK’nın siyasi kanadı HDP derhal kapatılmalıdır”

“PKK’nın siyasi kanadı HDP derhal kapatılmalıdır”

9.3.2021

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Abbas Gündüz, HDP'nin derhal kapatılması gerektiğini söyledi. Başkan Sözen ve Gündüz, terör örgütü seviciliğini yapan her oluşumun cezalandırılması ve adalet önünde hesap vermesi gerektiğini dile getirdi. Başkanlar, "Terörist başına 'sayın' diyen HDP'yi ve kravatlı teröristlerini istemiyoruz. Tüm talimatları Kandil ve İmralı'dan alan hainlerle işbirliği yapan başta CHP ve diğer tüm partileri de kınıyoruz" diye konuştular.

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