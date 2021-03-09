Seyyar satıcılık yapan kadının aracına çirkin saldırı

İZMİR Karşıyaka'da seyyar aracı ile sahilde yiyecek ve içecek satarak geçimini sağlayan iki çocuk annesi Tülay Ün'ün (48) ekmek teknesine, 'Burada satış yapmayacaksın, burası benim bölgem' diye kendisini tehdit eden rakibi Sinan A. tarafından saldırı düzenlendi.

Aracın lastiklerini patlatıp, tabelasına sprey boya ile zarar veren Sinan A.'nın saldırı anı kameralara da yansıdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT'ta çalışan Sinan A. hakkında şikayette bulunan Ün, "Bugün Kadınlar Günü ama ben böyle bir günde ölüm korkusu ile yaşıyorum. Bugün aracıma bunu yapan yarın canıma kast edebilir" dedi.

■ METİN BURMALI