Başkan uyuyor koordinatör sahada

Gaziemir Belediyesi ismi ve logosu bulunan kartvizitine unvan olarak 'Onursal Koordinatör-Dış İlişkiler Ofisi' yazdığı için daha önce kamuoyunun tepkisini çeken Deniz Arda, sosyal medyada dolaşan videosuyla tekrar dikkatleri üzerine çekti. Cep telefonu ile çektiği videosunda sokakta yürürken kendisine seslenen bir tanıdığına, "Başkan uyuyor, ben çalışıyorum" şeklinde yanıt verdiği gözlenen Arda, "Onun için diyorlar zaten 'Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır' diye. Bak ben çıkmak üzereyim. Günaydın Gaziemir" diye konuştu.
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