Çarıklı milyarder

İZMİRLİ iki çocuk annesi Nurten Yılmaz, milyarder İstanbullu işadamı Bahadır Yılmaz'dan 5 yıl süren davanın ardından resmen boşandı. Milyonluk antika ve tabloları, İstanbul'da paha biçilemez arazi ve gayrimenkulleri bulunan borsacı işadamı Bahadır Yılmaz'ın, üzerine kayıtlı hiçbir mal varlığı olmadığı için eski eşine sadece 130 bin lira tazminat ve 200 liralık yoksulluk nafaka vermesi kararlaştırıldı.

SEVGİLİSİNİ EVE GETİRDİ

Nurten Yılmaz, eşinden kendisini sürekli olarak aldattığı için ve sevgililerini eve kadar getirdiği için boşanan İzmirli Nurten Yılmaz "Onun yaptığı mobing ve işkenceye hiçbir kadın dayanamaz" dedi. İzmir'de yaşayan Nurten Yılmaz'ın avukatlığını yapan Cumhur Bambul çok uzun yıllar, müvekillinin eşinin mal varlığını ispatlamak için büyük çaba sarfettiklerini ancak bu kadar tazminat ve nafaya almayı başarabildiklerini belirtti.

Bambul, "Asıl acı tablo, müvekkilim ve kızları evdeyken, sevgilisini eve getirecek kadar karısını küçük duruma düşürmüştür. Evlilik birlikteliğine hiç saygı duymamıştır. Yaklaşık 5 yıl süren davalar sonucunda resmen boşandılar ve dosya kapandı. Ancak çocuklarının annesine ve çocuklarına bu kadar tazminat ve nafaka vermeyi layık gördü" dedi.

■ FATİH ŞENDİL