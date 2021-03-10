İzmir'de korkunç kaza! Takla atarak savruldu

Kaza, saat 05.00 sıralarında Gazi Mahallesi Önder Caddesi'nde yaşandı. Bülent A.'nın (34) kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Otomobil, önce yolun solunda park halindeki bir otomobile çarptı sonra da takla atarak bir kamyonete vurdu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bülent A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gaziemir Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bülent A.'nın hastanedeki tedavisi sürerken, kaza nedeniyle 3 araçta hasar meydana geldi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.