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Karşıyakalı iş kadınları şehitler için lokma döktürdü

KAR-İŞKAD Başkanı , şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Karşıyakalı iş kadınları şehitler için lokma döktürdü

10.3.2021

KARŞIYAKA İş Kadınları Derneği (KAR-İŞKAD) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için lokma döktürdü. Lokma dökümünden önce Karşıyaka Müftüsü İsa Gürleri tarafından Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için dualar okundu.

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KAR-İŞKAD tarafından düzenlenen lokma etkinliğine Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, AK Parti ilçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, MHP İlçe Başkanı Akif Yılmaz, remi ve özel kurum yöneticileri, STK yönetici ve temsilcileri ile KAR-İŞKAD üyeleri katıldı. Etkinlikte Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz tarafından KAR-İŞKAD yönetim kurulu üyelerine hijyen malzemeleri ve maskeden oluşan çanta dağıtıldı.

ŞEHİTLERİ unutmadıklarını, şehit aileleri ve gazileriin her zaman yanlarında olduklarını ifade etmek için lokma hayrı düzenlediklerini belirten KAR-İŞKAD Başkanı Nil Güneri, "Katılımcılara gönülden teşekkür ediyoruz" diyi konuştu.

■ TOLGA TEKİN

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