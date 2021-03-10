Yeni Asır yazdı, tireli esnaf nefes aldı

TİRE'DE geçtiğimiz Şubat ayında su faturalarına yansıyan katı atık bedeli yüzünden isyan eden esnaf, gelen indirim haberiyle bayram yaptı.

Yeni Asır'ın "Pandemi döneminde esnafa katı atık kazığı" başlığıyla verdiği haber, Tire Belediyesi'ni harekete geçirdi. Mart ayı meclis toplantısında Tire Belediye Başkanı Atakan Duran'ın gündeme sunduğu maddeyle esnafın "Fahiş rakamlar" şeklinde nitelendirdiği katı atık bedelinde 'pandemi' indirimine gidildi.

Kurumsal marketlerin kapsam dışı bırakıldığı karardan memnun olan esnaflar, "Küçük esnafa pozitif yönde ayrıcalık tanınması bizleri memnun etti. Yeni Asır'a sesimizi duyurduğu için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. Buna göre yeni tarifede katı atık bedeli yerel marketler için 0-50 m2 19,00 TL, 51-100 m2 26,00 TL, 101-200 m2 59,00TL, 201 m2 üzeri süpermarketler için 79,00 TL olarak belirlendi.

■ NADİR UYSAL