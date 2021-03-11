Bornova’daki kaçak 800 villa yıkılıyor

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Çiçekliköy, Yakaköy, Beşyol gibi yerlerde orman vasfını yitirmiş 2B arazilerine inşa edilen meskenlerin yıkım kararı onaylandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların yıkılması için talimat verdi. Bölgede ilk etapta hukuki süreçleri tamamlanan 144 evin yıkımına karar verilirken, iş makineleri ile bölgeye gelen Bornova Belediyesi ekipleri yıkım işlemine başladı. Bölgedeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonra yapı kullanma ruhsat belgeleri 31.12.2017 tarihinden önce olmayan 800'den fazla villanın işlemlerinin tamamlandıktan sonra yıkım kararlarının belediyeye yazılarak yıkımlarının gerçekleştirileceği öğrenildi. 2B arazilerinin yoğun olduğu yerlerde kaçak inşa edilen ve adeta mantar gibi çoğalan lüks villaların yıkımı sırasında vatandaşlarla belediye ekipleri arasında zaman zaman gerginlik de yaşanıyor. Ancak Bornova Jandarma timleri bölgede kuş uçurtmuyor. Bornova Belediyesi'ne bağlı ekiplerin ilk etepta Yakaköy Mahallesi'nden başladığı çalışmalarda 40'ın üzerinde villa yıkıldı.

MASRAFLAR SAHİPLERİNE

Ekiplerin bölgedeki molozları da temizleyip vatandaşa araziyi satın aldığı şekilde 2-B tarım arazisi şeklinde teslim edeceği öğrenildi. Çiçekliköy, Yakaköy ve Beşyol gibi 2B arazilerinin yoğun olduğu yerlerde kaçak inşa edilen ve Bornova Jandarma ekipleri koordinesinde yıkılacak olan villa sayısının 800'den fazla olduğu ve belgeleri Bornova Belediyesi ve Jandarma'ya geldikçe yıkımların süreceği kaydedildi.





NEDEN ŞİMDİ YIKILIYOR?

HUKUKİ süreç yeni tamamlandı. Bugün yapılan bu yıkımın ön hazırlıkları, 2017 yılından bu yana devam ediyordu. Bir kısmı dava açtı, sonra üst mahkemeye itiraz etti. Bir kısmı tebligatlara itiraz etti, itirazlar mahkemeye gitti, yürütmeyi durdurma istendi. Dün itibariyle bu yollar sona erdi ve hukuki süreçleri tamamlananlarda yıkım işlemine geçildi.





KİRAYA VEREN BİLE VAR

YETKİLİLER, yıkımı yapılan yerlerin acil ihtiyacı olanlar için yapılmadığını da belirtti. Kaçak bazı konutların kiraya bile verildiğini kaydeden yetkililer, "Bölgede kaçak villaları olan kişilerin, kaçak yapılarını ya da yapılarının kaçak kısımlarını kendilerinin yıkmasını talep ediyoruz. Çünkü biz yıkmak zorunda kalacak olursak bununla ilgili maliyeti de onlara ödetmek durumunda kalıyoruz' dediler.



YIKIMLAR DEVAM EDECEK

HUKUKİ işlemleri tamamlanan kaçak yapılarda yıkımlar önümüzdeki günlerde de sürecek. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan Bornova Belediyesi'ne gelen evraklar doğrultusunda ve belediye ekiplerinin imkanları ölçüsünde programlanan günlerde diğer bölgelerde de yıkımlar tüm hızıyla devam edecek.

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