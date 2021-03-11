İZMİR'İN Gaziemir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halindeki otomobile çarptı ardından takla atarak kamyonete vurdu. Kazada, otomobil sürücüsü yaralanırken, 3 araçta hasar meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobil takla atarak durabildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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