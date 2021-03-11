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Haberler İzmir Otomobil takla atarak durabildi

Otomobil takla atarak durabildi

Otomobil takla atarak durabildi

11.3.2021

İZMİR'İN Gaziemir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halindeki otomobile çarptı ardından takla atarak kamyonete vurdu. Kazada, otomobil sürücüsü yaralanırken, 3 araçta hasar meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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