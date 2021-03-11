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Haberler İzmir Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: 1 ölü

Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: 1 ölü

Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: 1 ölü

11.3.2021

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Murat Gündaş hayatını kaybetti. Kaza, önceki gün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Murat Gündaş yönetimindeki otomobil Hayrullah Yılmaz'ın kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Murat Gündaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
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