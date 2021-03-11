İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Murat Gündaş hayatını kaybetti. Kaza, önceki gün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Murat Gündaş yönetimindeki otomobil Hayrullah Yılmaz'ın kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Murat Gündaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: 1 ölü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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