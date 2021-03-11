İZMİR'İN Konak ilçesinde, 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sırasında kurşunların isabet ettiği Şafak Yurtsever K., hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan T.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Sokak ortasında kanlı kavga! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.