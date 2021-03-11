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Haberler İzmir Sokak ortasında kanlı kavga!

Sokak ortasında kanlı kavga!

Sokak ortasında kanlı kavga!

11.3.2021

İZMİR'İN Konak ilçesinde, 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sırasında kurşunların isabet ettiği Şafak Yurtsever K., hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan T.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı.
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