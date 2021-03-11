Sokak ortasında kanlı kavga!

İZMİR'İN Konak ilçesinde, 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sırasında kurşunların isabet ettiği Şafak Yurtsever K., hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan T.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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