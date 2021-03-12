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Haberler İzmir Alevlere teslim olan kamyon panik yarattı

Alevlere teslim olan kamyon panik yarattı

Alevlere teslim olan kamyon panik yarattı

12.3.2021

İzmir Bornova'da park halinde bulunan bir kamyonda çıkan yangın, yanında bulunan hafif ticari araca da sıçradı. Olay, gece saatlerinde Çınar Mahallesi 5003 Sokak'ta meydana geldi. Barış S'ye ait park halindeki kamyonun ön kısmında bir anda yangın çıktı. Kamyon alevlere teslim olurken, yanında park halinde bulunan Ali D'ye ait hafif ticari araç da alevlerden nasibini aldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince araçlar kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası kamyon kullanılamaz hale gelirken, hafif ticari araçta da hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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