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Haberler İzmir Çeşme'de yabancı bayraklı yatta 51 düzensiz göçmen yakalandı

'de yabancı bayraklı yatta 51 düzensiz göçmen yakalandı

'de, Alaçatı açıklarında, yabancı bayraklı bir yelkenli yatta, 51 düzensiz göçmen ve organizatör olduğu değerlendirilen 2 Ukrayna uyruklu şüpheli yakalandı.

Çeşme'de yabancı bayraklı yatta 51 düzensiz göçmen yakalandı
İHA

12.03.2021, 22:43

Edinilen bilgiye göre; İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, yurt dışına yasa dışı yollardan göçmen kaçırılacağı bilgisi elde edildi.



Elde edilen bilgiler üzerine, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından, bugün saat 12.00 sıralarında, Alaçatı açıklarında gerçekleştirilen operasyon sonucunda, yabancı bayraklı yelkenli, yat içerisinde, Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 51 düzensiz göçmen ile birlikte organizatör olduğu şüphesiyle 2 Ukraynalı yakalandı.



Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmaya çalışıldığı yat, Çeşme iskelesine bağlanırken, düzensiz göçmenler de Çeşme iskelesine çıkarıldı. Düzensiz göçmenlerin yapılan işlemlerin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.

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