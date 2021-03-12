İzmir'de öldürülen trans birey, dairesinde çekyat içinde battaniyeye sarılı halde bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde, cesedi dairesindeki çekyat içinde battaniyeye sarılı halde bulunan trans bireyin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, trans birey Kadir Yüksel'in (36) yaşadığı, Rafet Paşa Mahallesi 5355 Sokak'taki 5 katlı binanın son katındaki daireye gelen bir yakını, Yüksel'in, odadaki çekyatın içinde battaniyeye sarılı olduğunu gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Yüksel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yüksel'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.