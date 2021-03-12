İzmir Bornova'da bir AVM'nin içerisinde bulunan elektronik market zincirinde 6 kişi sahte euro ve dolar kullanarak cep telefonu almaya çalıştı.
Durumun fark edilmesi üzerine olay polis ekiplerine ihbar edildi. Polis 2 şahsı olay yerinde yakalarken, kaçan 2 şahsı da otoparkta araç içinde yakaladı. Yapılan aramada şahısların üstünden 14 bin 300 euro ve bin 500 dolar sahte para ile cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.
Sahte parayla alışveriş yaparken yakalandılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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