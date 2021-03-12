Sahte parayla alışveriş yaparken yakalandılar

İzmir Bornova'da bir AVM'nin içerisinde bulunan elektronik market zincirinde 6 kişi sahte euro ve dolar kullanarak cep telefonu almaya çalıştı.

Durumun fark edilmesi üzerine olay polis ekiplerine ihbar edildi. Polis 2 şahsı olay yerinde yakalarken, kaçan 2 şahsı da otoparkta araç içinde yakaladı. Yapılan aramada şahısların üstünden 14 bin 300 euro ve bin 500 dolar sahte para ile cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.