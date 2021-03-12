Yaşlı çifti soyan çete kameraya yakalandı

Akıl almaz olay geçtiğimiz Şubat ayının başında Urla Zeytinalanı Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaşanmıştı. Almanya'dan emekli olduktan sonra Urla'da yaşamaya başlayan Hüseyin Koç ve Güllü Koç'un başına gelenler isyan ettirdi.

DİŞLERİNİ KIRDILAR

Yaşlı çiftin sabah saatlerinde evine gelen ve kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi, kapıyı açan Güllü Koç'un üstüne çullanıp darp etti. O sırada yatak odasında uyuyan Hüseyin Koç'u ise sürükleyerek evin salonuna getirip darp ettiler. Yaşlı adamın boğazına bıçak dayayan maskeli zanlılar, evde yaptıkları aramada buldukları yaklaşık 25 bin lira değerindeki altın ve nakit paraları alıp yaya olarak kaçtı.

Vicdansız soyguncuların kaçmasının ardından kendini toparlayan Koç çifti, komşularından yardım istedi. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede herhangi bir ipucuna rastlamadı. Olay sonrası Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güllü Koç'un bazı dişlerinin kırıldığı, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğu, Hüseyin Koç'un da vücudunda aldığı darbeler nedeniyle morluklar olduğu tespit edildi.

UYUYAMIYORLAR

Korkunç olayın üzerinden bir ay geçmiş olmasına rağmen zanlılar yakalanmadı fakat soyguncuların güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Polis bu görüntülerden yola çıkarak iki soyguncuyu yakalamak için operasyon başlattı. Koç çiftinin ise yakınlarına, "Bir an önce iki saldırganın yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini bekliyoruz. Her gece panik ve korku içindeyiz. Uyuyamıyoruz" dediği öğrenildi.

FATİH ŞENDİL