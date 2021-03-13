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Haberler İzmir Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası İzmir'de başladı

'de başladı

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan , ilk gün müsabakalarıyla başladı. Organizasyonda katılımcılar yarın A ve B kategorilerinde performanslarını sergileyecek.

Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası İzmir'de başladı
AA

13.03.2021, 15:52

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu'nda toplam 37 kulüpten 138 sporcunun katıldığı organizasyonda sporcular ilk gün C ve D kategorilerinde mücadele ediyor.

Organizasyonda katılımcılar yarın A ve B kategorilerinde performanslarını sergileyecek.

Etkinliğin ilk gününde şimdiye kadar gerçekleşen mücadelelerde D2 kızlarda ilk sırayı Günizi Güneş alırken, İnci Şengün ikinci ve Leyla Gülfem Okur da üçüncülüğü elde etti. D2 erkeklerde ise ilk 3 sıra Doruk Ege Kömürlü, Sarp Berk Ergün ve Gökhan Alp Bilen'den oluştu.

D1 kızlarda Doğa Güner, Elif Aylin Çetin ve Tuana Koptekin, erkeklerde ise Tiber Sirer, Kaan Şanal ve Yağız Cemal Yaşar ilk 3 sırada yer aldı.

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