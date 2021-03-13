Ata’ya büyük saygısızlık

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ısrarla 'kapatılsın' dediği Türk Tabipler Birliği'nin İzmir Şubesi skandal bir uygulamaya imza attı. Yıllardır meslekte 40 yılını dolduran hekimlere verdiği onur plaketinden Ulu Önder Atatürk'ün kalpaklı resmini kaldıran oda yönetimi, hekimlerden gelen itirazlara da "gereksiz gösteriş" diyerek kulak asmadı.



HEKİMLERİ İSYAN ETTİRDİ

İzmir Hekim Güçbirliği Grubu Sözcüsü Dr. Suat Kaptaner, TTB'nin aldığı bu skandal kararı protesto ettiklerini ve tüm doktorları protestoya davet ettikerini açıkladı. Bu skandal kararı 2018'de oda seçimlerini kazanarak yönetime gelen Demokratik Katılımcı Hekimler'in aldığını belirten İzmir Tabip Odası 2016-2018 dönemi Genel Sekreteri Ceyhun Balcı da, şunları söyledi: "Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurtarıcısıdır. Dolayısıyla ayakları bu topraklara basan herkesin tartışmasız ortak değeridir. Hepimiz için ve özellikle de biz Tıbbiyeliler için bu denli önem taşıyan Atatürk görselinin plaketlerden çıkartılması görselin şekilcilik olarak nitelenmesi, aklın ve vicdanın kabul edeceği bir açıklama değildir. Atatürk görselini plaketlerden silebilirsiniz. Ama gönüllerimizden silemeyeceksiniz. Bu sorumsuz davranışın İzmir Tabip Odası üyelerinden gereken yanıtı alacağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır."

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, terör örgütü PKK'ya yakın yayın organlarına röportaj vermişti.



'İZMİR TABİP ODASI BİZİ TEMSİL ETMİYOR'

ATATÜRK fotoğrafının plaketten kaldırılmasına tepki gösteren hekimler adına İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı'yı ziyaret eden 3 hekimden biri olan Dr. M. Hakan Yetimalar, ise görüşmede yaşadıklarını şöyle anlattı: "Görüşmede bu yıl onur plaketi alacak 1981 mezunlarının isteklerinin önemsenmemesinin bir saygısızlık olacağını Başkan Lütfi Çamlı'ya ilettik. Atatürk büstünün yine eskiden olduğu gibi plaketlere konması gerektiğini söyledik. Atatürk resmi geleneğinin kaldırılmasının başka odaklara hizmet edeceğini dile getirdik. Ancak Oda başkanımız, 'Bu tepkiniz Atatürk şekilciliğidir, biz kendimizi icraatlarımızla gösteriyoruz. Atatürk büstü plaketlerde gereksiz bir sembol' dedi. Arkadaşlarım ve ben kendimizi küçük düşmüş hissederek ayrıldık. Bizler 40 yıldır zor bir meslekte şerefle çalışan hekimleriz. İzmir Tabip Odası hekim çoğunluğunun duruşunu temsil etmiyor ve hekimlerin itirazlarına da kulak tıkamış durumda."





'GEREKSİZ BİR GÖSTERİŞ'

İZMİR Hekim Güçbirliği Grubu Sözcüsü Dr. Suat Kaptaner, "Oda başkanı Atatürk'ün resminin plaketlere konulmasının gereksiz bir gösteriş olduğunu belirtti. Yönetimdeyken hekimlerin Atatürk ve Tıbbiyeli Hikmet geleneğine bağlılığının ifadesi olarak onur plaketlerine Atatürk resmini koyan İzmir Hekim Güçbirliği Grubu olarak, bu tutumu şiddetle protesto ediyor ve hekimleri de oda yönetiminin bu tutumunu protesto etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.





FRANSIZ BASINI FİNCANCI'YI ÖVMÜSTÜ

HER fırsatta milletin menfaatlerinin karşısında yer alan meslek odaları, yönetimlerindeki PKK sempatizanları ile dikkat çekiyor. O meslek odalarından biri de başkanlığını PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük sloganları atan Şebnem Korur Fincancı'nın yaptığı Türk Tabipleri Birliği. Avrupa medyasının Başkan Erdoğan karşıtlığı üzerinden parlattığı isimlerden biri olan Fincancı en son, Fransa'nın önemli gazetelerinden Le Monde tarafından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte Başkan Erdoğan'a engel 3 kadından biri olarak gösterilmişti.

Fatih ŞENDİL