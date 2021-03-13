İzmir'de ATM'den çekince fark etti! Çok nadir olarak görülüyor

Davut Şahin, yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 ay önce ATM'den çektiği banknotlar arasındaki 200 liralardan birinde baskı hatası olduğunu fark ettiğini belirtti.

Paranın geçersiz olabileceğinden endişe ettiği için banka şubesine müracaat ettiğini anlatan Şahin, banka yetkililerinin kendisine hatalı basım olduğunu söylediğini kaydetti.

Şubede banknotu kendisinden satın almak isteyenlerin olduğunu ancak teklifleri kabul etmediğini dile getiren Şahin, "Araştırma yaptım. 200 liralık banknotlarda baskı hatasının çok nadir olduğunu öğrendim. Koleksiyonculardan gelecek teklifler doğrultusunda satmayı düşünüyorum." dedi.

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