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Haberler İzmir İzmir'de ATM'den çekince fark etti! Çok nadir olarak görülüyor

'de 'den çekince fark etti! Çok nadir olarak görülüyor

'in ilçesinde giyim mağazası sahibi Davut Şahin, ön yüz sağ köşesinde baskı hatası olan 200 liralık banknotu koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek satışa çıkardı.

İzmir'de ATM'den çekince fark etti! Çok nadir olarak görülüyor
AA

13.03.2021, 16:40

Davut Şahin, yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 ay önce ATM'den çektiği banknotlar arasındaki 200 liralardan birinde baskı hatası olduğunu fark ettiğini belirtti.

Paranın geçersiz olabileceğinden endişe ettiği için banka şubesine müracaat ettiğini anlatan Şahin, banka yetkililerinin kendisine hatalı basım olduğunu söylediğini kaydetti.

Şubede banknotu kendisinden satın almak isteyenlerin olduğunu ancak teklifleri kabul etmediğini dile getiren Şahin, "Araştırma yaptım. 200 liralık banknotlarda baskı hatasının çok nadir olduğunu öğrendim. Koleksiyonculardan gelecek teklifler doğrultusunda satmayı düşünüyorum." dedi.

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