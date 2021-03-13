Sebze satan esnaf Mehmet Ali Murat, Kılıçdaroğlu'na yolların bozuk olduğunu söyleyerek, " Işıkkent Pınarbaşı yolu öldürüyor bizi. Yollarımız bozuk araçlarımızın alt takımı kalmadı. Lütfen ne olur, düzeltilsin" dedi.
AK PARTİLİ DAĞ'DAN GÖNDERME
Bu anın görüntüsü sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, ''CHP Genel Başkanı her İzmir'e gelişinde vatandaştan benzer tepkiler alıyor. Sn. Kılıçdaroğlu milletvekilli olduğu İzmir'de yakında ya sokağa çıkamayacak duruma gelecek ya da artık İzmir'e gelince tanınmamak tebdil-i kıyafet gezmek zorunda kalacak'' dedi.
'İZMİRLİLER ARTIK YETER DİYOR'
AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise, "CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'e her geldiğinde hemşehrilerimizin tepkisiyle karşılaşıyor. 20 yıldır İzmir'i yöneten CHP zihniyetinin beceriksizliği ve iş yapmayan belediyelerin vizyonsuzluğu her defasında yüzüne vuruluyor. İzmirliler 'artık yeter' diyor, CHP'ye isyan ediyor" dedi.
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise, "Sadece biz söylemiyoruz! En temel hizmetleri veremeyen CHP'li Belediyelerle artık vatandaş karşı karşıya! Fazla söze hacet yok!" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun o görüntüsünü paylaştı ve ekledi: Böyle giderse İzmir'de ya sokağa çıkamayacak duruma gelecek ya da... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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