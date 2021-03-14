Ağır hasarlı binalarda ölümüne mesai

İzmir'de geçtiğimiz 30 Ekim'de meydana gelen ve 116 kişinin ölümüne yol açan 6.6 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Hasar gören ve kullanılmaz hale gelen birçok konut boşaltılırken, yerlerine depreme dayanıklı binaların inşa edilmesi için kentte tarihin en büyük dönüşüm projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. Ancak İzmir depreminde ağır hasar gören ve boşaltılan birçok binada yer alan küçük işletmelerin, her an başlarına yıkılabilecek o binalarda faaliyetlerini sürdürmesi tedirginlik yaratıyor.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKİYORLAR

Aylar önce İzmir'de gerçekleşen ve en çok Bornova ile Bayraklı ilçelerinde ağır hasara yol açan depremin sonrasında onlarca apartman tehlikeli olduğu gerekçesiyle tahliye edildi. Ancak halen bazı ağır hasarlı apartmanların alt katındaki dükkanların taşınmadığı ve işlerini sürdürdükleri gözlendi. Tamamen boşaltılan binaların zemin katında mesaisine devam eden oto kiralama, beyaz eşya, araç yazılım, çiğ köfte, kırtasiye ve terzi gibi bazı işletmeler hem kendinin hem de dükkanlarına gelen müşterilerinin can güvenliğini tehlikeye atıyor. Ağır hasarlı binalarda oturan apartman sakinleri evlerini terk etmek zorunda kalırken, faaliyetlerini sürdüren bazı esnafların ise bu binaları tahliye etmemesi çevre sakinleri tarafından tepki ve endişeyle karşılanıyor.

ERCAN AKGÜN