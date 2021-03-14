Ailesi içindeyken evi ateşe verdi!

İZMİR'İN Çiğli ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen Ali A, eşi ile tartışıp annesi ve 2 çocuğunun da evde olduğu sırada evi ateşe verdi. Olay, önceki gece Güzeltepe Mahallesi 8428/3 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Alkollü olan Ali A, eşi Necla A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine annesi, eşi ve 2 çocuğunun da evde bulunduğu sırada evi ateşe veren Ali A. olaydan sonra kaçarken, yakınları durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Evde bulunan 2'si çocuk 4 kişi kendi imkanları ile dışarı çıktı. Polis ekipleri, Ali A'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.