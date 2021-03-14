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Haberler İzmir Ailesi içindeyken evi ateşe verdi!

Ailesi içindeyken evi ateşe verdi!

Ailesi içindeyken evi ateşe verdi!

14.3.2021

İZMİR'İN Çiğli ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen Ali A, eşi ile tartışıp annesi ve 2 çocuğunun da evde olduğu sırada evi ateşe verdi. Olay, önceki gece Güzeltepe Mahallesi 8428/3 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Alkollü olan Ali A, eşi Necla A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine annesi, eşi ve 2 çocuğunun da evde bulunduğu sırada evi ateşe veren Ali A. olaydan sonra kaçarken, yakınları durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Evde bulunan 2'si çocuk 4 kişi kendi imkanları ile dışarı çıktı. Polis ekipleri, Ali A'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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