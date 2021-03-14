Cumhuriyet Mahallesi’ne referandum sözü

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Örnekköyde'ki temel atma töreninin ardından Cumhuriyet Mahallesi'ne gitti. CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nin imar planına tepki gösteren vatandaşları dinleyen Kılıçdaroğlu, Mahalle Muhtarı Özay Dağhan ile görüştü.

CHP liderinin kendilerine semt sakinleri arasında referandum sözü verdiğini anlatan Dağhan, "Bu referandumun takipçisi olacağız. Eğer sözler tutulmazsa 25 Mart'ta belediyeye yürüyeceğiz" dedi.

■ TOLGA TEKİN