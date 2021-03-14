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Haberler İzmir Göçmenler ölümle burun buruna geldi

Göçmenler ölümle burun buruna geldi

Göçmenler ölümle burun buruna geldi

14.3.2021

İZMİR'İN Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde 34 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklenmeye başladı. Bunun üzerine yardım talebinde bulunulduğunun bilgisi alınmasının ardından görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tespit edilen noktaya intikal etti. Ekipler tarafından ölümden kurtarılan 34 düzensiz göçmen, yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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