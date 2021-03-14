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İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sıklaştırıldı

İzmir'de koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar gününde, polis ekipleri kent genelinde denetimleri artırdı. Yoklama kaçağı olduğu anlaşılan bir kişi hakkında tutanak düzenlendi.