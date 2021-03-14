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Haberler İzmir İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sıklaştırıldı

'de sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sıklaştırıldı

'de koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar gününde, polis ekipleri kent genelinde denetimleri artırdı. Yoklama kaçağı olduğu anlaşılan bir kişi hakkında tutanak düzenlendi.

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sıklaştırıldı
DHA

14.03.2021, 16:05

Koronavirüs haritasında İzmir turuncu renk ile yüksek riskli iller arasında gösterildi. Kentte kontrollü normalleşme sürecinde cumartesi günü kısıtlama kaldırılırken; pazar günü sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Kısıtlamanın uygulanmadığı cumartesi günü, güneşli havayı gören kent sakinleri, meydan ve sahillere akın ederken; bugün sessizlik hakim. İzmirliler'in kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldıkları gözlenirken; polis ekiplerinin ise denetimi artırdığı dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belli bölgelerde uygulama noktası oluşturdu. Araç sürücüleri ile yayalar durdurularak sokağa çıkış izin belgesi, maske ve HES kodu kontrolü yaptı. Sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti bulunmadığı halde ihlal edenlere cezai işlem uygulandı. Uygulama sırasında yoklama kaçağı bir kişi tespit edilerek hakkında tutanak düzenlendi.

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