Kılıçdaroğlu’na 2. İzmir tokadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ziyareti kapsamındaki programında tepkilerin odağı oldu. Aynı zamanda İzmir Milletvekili olan Kılıçdaroğlu, bir günlük program için İzmir'e ziyaret gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, ziyaret kapsamındaki ilk durağı Buca Kaynaklar Sebze ve Meyve Hali'nde bir esnafın 'bozuk yol' tepkisiyle karşılaştı. CHP'li belediyeleri eleştiren esnaf, yollar nedeniyle araçlarının zarar gördüğünden yakındı.



'BELEDİYELER ÇALIŞSIN'

Sebze satan esnaf Mehmet Ali Murat, Kılıçdaroğlu'na yolların bozuk olduğunu söyleyerek, "İzmir'e en iyi hizmet veren İhsan Alyanak'tı. Işıkkent Pınarbaşı yolu öldürüyor bizi. Yollarımız bozuk araçlarımızın alt takımı kalmadı. Lütfen ne olur. Sizden ricamız belediyelerimiz güzel çalışsın" dedi. Hal ziyaretinde başka bir esnaf ise, Kılıçdaroğlu'na Bornova'ya bağlı Çiçekliköy, Yakaköy, Beşyol gibi 2B arazilerinin yoğun olduğu yerlerde inşa edilen evlerin yıkımıyla ilgili, "Yapı kayıt belgesi iptal edilen 350 binin üzerinden konut varken İzmir Bornova Yakaköy'den başlamak neden?" diye sordu. Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Gerekirse Çevre Şehircilik Bakanlığı ile görüşür, söyleriz. Milletvekili arkadaşlarımızı yönlendiririz. Araştırma yaparlar. Konuyu çözmeye çalışalım" şeklinde yanıt verdi.





ŞOFÖRLER PROTESTO ETTİ

Hal ziyaretinin ardından Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'ndeki temel atma ve yıkım törenine katılan Kılıçdaroğlu, burada da Atakent Mahallesi Emlak Bankası Konutları sakinlerinin protestosu ile karşılaştı. Vatandaşlar, 'Oy verdiğimiz başkanları mahallemize getiremedik. Siz gelin utansınlar', 'Yüzde 45 terke hayır', 'Atakent'e hukuk ve adalet istiyoruz' pankartlarıyla katıldıkları törende kentsel dönüşüme belediye tarafından imar engeli çıkarıldığını belirterek tepki gösterdiler.



'BİZE SAHİP ÇIKILMADI'

Emlak Konutları Platformu Sözcüsü Nevzat Özkılıç, "Emekli bürokratların olduğu CHP'ye yüzde 90 oy veren bir mahallenin sakinleriyiz. Mahalleden araziyle ilgili dört binaya emsal hak verdikten sonra bizim hakkımızı yeşili koruma bahanesi ile durdurmaya çalışan bir plan çıkarttılar. Bunun arkasında çok şey var. Bu toplumsal bir olay. On binlerce insan şu an apartmanlarının altında kalma korkusu yani deprem korkusu yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yeter artık. Bunu Karşıyaka Belediyesi ve Büyükşehir yapıyor. Her türlü görüşmeyi yaptık, daire sakinlerinden imza aldık. 'Size sahip çıkılacak denildi' ama çıkılmadı" dedi.

KONUT SAHİPLERİ EYLEM YAPMIŞTI

KARŞIYAKA Emlak Konutları sakinleri, Karşıyaka Belediyesi'nin kentsel dönüşüm taleplerini onaylamadıklarını belirterek, daha önce bir araya gelip eylem yapmıştı. 0.40 imar büyüme hakkı bulunan Emlak Bankası Konutları'nda değişikliğe gidilmişti. Konut sahipleri, belediyenin arsaların yüzde 45'ine el koyduğu ifade etmişti.

■ NİDA ALADAĞ/MERT ALPDÜNDAR