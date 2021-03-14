Riskli yapılar için ilk düzenleme Bayraklı’dan

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Mart'taki olağanüstü Belediye Meclisi toplantısında aldığı riskli yapıların dönüşümünü etkileyecek düzenleme kararının ardından ilk adım Bayraklı Belediyesi'nden geldi.

KARAR ÇIKMIŞTI

BAYRAKLI Belediye Meclisi tarafından hazırlanan imar planı notu CHP, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin oybirliğiyle kabul edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısının üçüncü birleşimi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu yönetiminde yapıldı. 1 Mart'ta olağanüstü Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçen; 30 Ekim depreminden sonra ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 1998 yılındaki yönetmelik öncesi ruhsat alan veya 6306 sayılı yasayla riskli kabul edilen yapıların dönüşümüne ilişkin düzenlemenin ardından ilk adım, depremde en fazla hasar gören bölgelerin başındaki Bayraklı'dan geldi. Bayraklı Belediye Meclisi tarafından yapılan 1/1000 ölçekli imar planı notu önerisi Büyükşehir Meclisi'nde oybirliğiyle kabul edildi. Özuslu ile Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.