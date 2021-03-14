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Haberler İzmir Sahaya doktor önlüğüyle çıktılar, alkış topladılar

Sahaya doktor önlüğüyle çıktılar, alkış topladılar

. Lig’de oynanan - müsabakasında iki takımın futbolcuları sebebiyle sahaya beyaz doktor önlükleriyle çıktı. Futbolcuların bu hareketi alkış topladı.

Sahaya doktor önlüğüyle çıktılar, alkış topladılar
İHA

14.03.2021, 17:46

TFF 1. Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Menemenspor'un, Adanaspor'u konuk ettiği maç öncesinde yapılan seremoniye iki takımın futbolcuları 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle beyaz doktor önlükleriyle çıktı.

Pandemi döneminde canla başla mücadele veren sağlık çalışanlarına önlükleriyle jest yapan futbolcular, tribünde bulunanlar tarafından uzun süre alkışlandı. İstiklal Marşı'nı üstünde bulunan önlüklerle beraber okuyan futbolcular, seremoninin ardından önlükleri çıkarıp maça başladı.



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