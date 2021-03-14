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Haberler İzmir Sokaktaki cesedin kimliği araştırılıyor

Sokaktaki cesedin kimliği araştırılıyor

Sokaktaki cesedin kimliği araştırılıyor

14.3.2021

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde dün sabah bir erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri cesedin bulunduğu yere emniyet şeridi çekerken, yapılan üst aramasında herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi.

30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu öğrenilen ceset, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılacak olan otopsinin ardından, kimliği öğrenilemeyen kişinin kesin ölüm nedeni belirlenecek. Polis ekipleri ölen kişinin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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