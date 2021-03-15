Büyükşehir’de antikor çatlağı

Soyer'in konuyla ilgili önergesine Meclis Plan Bütçe Komisyonu, "Eşrefpaşa Hastanesi bütçesi ile yapılmasında sakınca yok" cevabı verdi. İzmir'in tanınmış tıp hekimlerinden CHP'li Meclis Üyesi Prof. Dr. Suat Çağlayan'la birlikte 5 CHP'li, 3 AK Partili ve 1 İYİ Partili üyenin yer aldığı Çevre ve Sağ-lık Komisyonu ise, böyle bir uygulamanın yapılmasına karşı çıktı. Oybirliğiyle uygulamaya gerek olmadığı kanaatine vardıklarını açıklayan Çağlayan, "Bilim adamları arasında 'Antikor testleri yapılsın' diyenler var. Ben aynı kanı-da değilim. Ama farklı görüşler de var. Bu görüşleri Başkan Soyer'e de ilettim. Başkan kurulun önerisini jest olarak algılanmış" ifadesini kullandı.



MALİYETİ ÇOK YÜKSEK

İzmir'de 70 bin sağlık çalışanı bulunuyor. Büyükşehir Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Bülent Köklü'nün aktardığına göre bu proje ile ilk etapta 30 bin sağlık çalışanına test yapılması öngörülüyor. Piyasada antikor testlerinin fiyatları çeşitlerine göre 150-250 lira arasında değişiyor. Ortalama 200 liradan hesaplandığında 30 bin sağlık çalışanı için yapılacak testin maliyeti 6 milyon lirayı buluyor. 70 bin çalışanın tamamına yapılması halinde ise bu rakam 14 milyon liraya kadar çıkabilecek.

ERHAN GÜLENÇ