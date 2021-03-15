CHP’li belediyeye imar isyanı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde geçtiğimiz aylarda 4 mahalleyi kapsayan ve arsaların yüzde 45'ine el konulmasını öngören imar planı tepkilere neden oldu. Örnekköy'deki temel atma törenine katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşerek isyanlarını aktaran mahalleli CHP'li Başkan Cemil Tugay'ı da şikayet etti. Kılıçdaroğlu, planlarla ilgili referandum sözü verse de Yeni Asır'a konuşan Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Özay Dağhan, "Eğer referandum 25 Mart'a kadar yapılmazsa belediyeye yürüyeceğiz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir ziyaretinde 4 mahallenin muhtar ve temsilcileriyle bir araya gelerek imar değişikliği konusunda referandum sözü vermişti.

BATAKLIĞA 30 KAT VERİLDİ

Dağhan, hazırlanan planla vatandaşın arsalarının hemen hemen yarısının yeşili koruma bahanesi ile ellerinden alınacağını söyledi. Vatandaşın hakkını sonuna kadar savunacaklarını belirten Dağhan, "Bu mahallede 35 bin kişi yaşıyor. Bize İzmir'in hiçbir yerinde görülmemiş bir haksızlık yapılıyor. Bataklığın içine kurulan Mavişehir'de bile 25-30 kat binalar yapılırken, zemini son derece sağlam olan Cumhuriyet Mahallesi'ne en fazla 10 kat veriliyor. Üstelik arsaların yüzde 45'ine park ve yol bahanesi ile el konuluyor. Vatandaşların parası ve emeğine yazık oluyor" diye konuştu.

'BÜYÜK HAKSIZLIK'

Atakent Mahallesi Emlak Blokları Platformu Başkanı Nevzat Özkılıç ise Tugay'ın 0.40 büyüme hakkının ellerinden aldığını söyledi. Özkılıç, "Binalarımız çürük olmasına rağmen bu hakkımız gasp edildiği için kullanamıyoruz" dedi.



'KİMSE MAĞDUR OLMASIN'

İNÖNÜ Mahallesi Muhtarı Fezayir Taşdemir de, "Mahallemizde 10 bine yakın kişi yaşıyor. 50-60 yıldır burada oturuyorlar. Halkın zarar görmemesini istiyoruz" dedi. Örnekköy Mahalle Muhtarı Avni Yüksel de, "Buradaki imar planı Örnekköy semtinin çok küçük bir kısmını kapsıyor. Kimsenin haksızlığa uğramasını istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Tolga TEKİN

İzmir isyanda, CHP rüyada! Kılıçdaroğlu'na yerel yönetimler tepkisi

İstifa sonrası CHP çalkalanıyor