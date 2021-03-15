Alınan bilgiye göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Gaziler Caddesi'nde uygulama yaptı.
Kimlik bilgileri kontrol edilen A.Ş. (19) ile B.H.H'ye (28), sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygulandı.
A.Ş'nin elindeki poşeti inceleyen ekipler, ekmek arasına gizlenmiş 400 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
İzmir'de ekmek arasına gizlenmiş halde bulundu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.