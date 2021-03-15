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Haberler İzmir İzmir'de ekmek arasına gizlenmiş halde bulundu!

'de ekmek arasına gizlenmiş halde bulundu!

Son dakika... Hasta sonu sokağa çıkma kısıtlaması onları durduramadı. 'in ilçesinde, ekmek arasına zulalanmış 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de ekmek arasına gizlenmiş halde bulundu!
AA

15.03.2021, 10:50

Alınan bilgiye göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Gaziler Caddesi'nde uygulama yaptı.

Kimlik bilgileri kontrol edilen A.Ş. (19) ile B.H.H'ye (28), sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygulandı.

A.Ş'nin elindeki poşeti inceleyen ekipler, ekmek arasına gizlenmiş 400 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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