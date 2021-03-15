Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir-Çanakkale kara yolu Eski Foça Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir yönüne doğru seyir halinde olan A.K yönetimindeki 35 AG 0490 plakalı TIR, Yeni Foça Kavşağı'nda 35 AEE 680 plakalı tır ile 35 HMA 51 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada sürücü A.K. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Faciadan dönülen kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
İzmir'de faciadan dönüldü! İki TIR ile kamyon çarpıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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