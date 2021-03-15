  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de faciadan dönüldü! İki TIR ile kamyon çarpıştı

'de faciadan dönüldü! İki TIR ile kamyon çarpıştı

'in ilçesinde, iki TIR ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Faciadan dönülen kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İzmir'de faciadan dönüldü! İki TIR ile kamyon çarpıştı
İHA

15.03.2021, 14:19

Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir-Çanakkale kara yolu Eski Foça Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir yönüne doğru seyir halinde olan A.K yönetimindeki 35 AG 0490 plakalı TIR, Yeni Foça Kavşağı'nda 35 AEE 680 plakalı tır ile 35 HMA 51 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücü A.K. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Faciadan dönülen kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de faciadan dönüldü! İki TIR ile kamyon çarpıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.