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İzmir'de faciadan dönüldü! İki TIR ile kamyon çarpıştı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, iki TIR ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Faciadan dönülen kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.