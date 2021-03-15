Katilin 29 yıl ceza alması isyan ettirdi

Uşak Sivaslı'da Gülşen Gündüz'ün (60) koyun otlatırken öldürülüp koyunlarının çalınmasına ilişkin yargılamada sanıkların cezaları belli oldu. Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz Kocamış'a ağırlaştırılmış müebbet yerine "kasten adam öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Sanığa "silahla yağma" suçundan 4 yıl 2 ay, maktulün köpeğini öldürmesinden dolayı "mala zarar verme" suçundan da 3 ay 10 gün olmak üzere toplamda 29 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi.

2'Sİ TAHLİYE EDİLDİ

"Suç eşyasını satın almak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası, 33 bin 320 lira da para cezası verilen tutuklu sanıklar Bayram Kocamış ve Ahmet Kocamış tahliye edilirken yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Tutuksuz sanıklardan Z.D'ye 5 ay hapis cezası ve 8 bin 320 lira para cezası veren mahkeme heyeti, A.K'nin de beraatına hükmetti. Karara yaşlı kadının kızları isyan etti. Hayatını kaybeden Gülşen Gündüz'ün kızları Yadigar Uysal ile Sevgi Soyak, "Hırsızlığı yaptınız, annemizi niye öldürdünüz? O yaştaki kadından ne istediniz? Annemin köpeğini de acımadan öldürdüler. Babam annemin acısına dayanamadı ve bir süre sonra hayatını kaybetti. Bir anda hem anne hem baba acısı yaşadık. Biz bunca acı yaşarken sanıkların aldığı az cezalar bizim yaramızı dağladı. Bu kadar az ceza olur mu? Bu karara itiraz edeceğiz" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE