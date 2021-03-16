Banyoda tedavi ettiği martıyı denize bıraktı

İzmir'de veteriner hekim Necati Vedat Ak ile veterinerlik fakültesi öğrencisi kardeşi Fatma Nur Ak tarafından evde tedavi edilen martı "Sevimli" İzmir Körfezi'ne bırakıldı. Menderes ilçesinde yaşayan Ak kardeşlere, 2 Şubat'ta kanatlarından yaralanmış bir martı getirildi.

Henüz muayenehanesi bulunmayan genç veteriner Necati Vedat Ak ile kardeşi Fatma Nur Ak, "Sevimli" ismini verdikleri martıyı evlerinin banyosunda tedavi etti. Martı Sevimli, tedavinin ardından yeniden kanat çırpmaya başladı. Ak kardeşler, martıyı Gündoğdu Meydanı'ndan İzmir Körfezi'ne bıraktı. Kardeşler, yeniden özgürce kanat çırpan martıyı kıyıdan dakikalarca izledi.