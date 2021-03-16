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Haberler İzmir Bayraklı’da kontrollü yıkım

’da kontrollü yıkım

tehlikeye dikkat çekmişti. 30 Ekim’deki depremin ardından ’daki riskli yapıların yıkım işlemleri başladı. Seçkinler Sitesi’nde riskli yapı tespiti onaylanan 4 blok, 16 dükkan ve 56 daireden oluşan bina, belediye tarafından kontrollü şekilde yıkıldı

Bayraklı’da kontrollü yıkım

16.3.2021

Yeni Asır, İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen ve 116 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı binaların altında hizmet vermeye devam eden işyerlerinin yarattığı tehlikeye dikkat çekmişti. Bayraklı Belediyesi de riskli yapı onayları ve yıkım ruhsatlarının ilçe belediyeleri tarafından verilmeye başlanmasının ardından, riskli yapı tespiti onaylanan ilk binanın yıkımını yaptı.

1 Ocak 2021 tarihi itibariyle Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında, yapılan riskli yapı tespit raporlarının onaylanması işi bakanlıkça ilçe belediyelerine devredilmişti. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamında Bayraklı Belediyesi de, ağır hasarlı binalarda riskli yapı tespit raporlarının onayını gerçekleştirdi.

DÖNÜŞÜMÜN İLK ADIMI

Bayraklı'da kentsel dönüşümün ilk adımı olan riskli yapıların dönüşümü için harekete geçen belediye, Mansuroğlu Mahallesi'nde depremden ağır hasar alan ve riskli yapı onayı verilen Seçkinler Sitesi'nde yıkım yaptı. Yıkım sırasında ekipler önlem alırken, 4 blok, 16 dükkan ve 56 daireden oluşan bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin, Riskli Yapı Tespit Raporları'nın onay çalışmalarını sürdürdüğü, ağır hasarlı 57 binada daha yapı sahiplerinin riskli yapı tespiti onayı için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

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