Devrilen minibüsteki baba ile oglu yaralandı

İZMİR'İN Balçova ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 S 02012 plakalı servis minibüsü, Levent Marina kavşağı yakınlarında trafik ışıklarına çarpıp yolun karşı şeridine geçerek Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda yürüyüş yoluna devrildi. Kazada araçta sıkışan Murat Doğanoğlu (43) ile yanındaki oğlu Ahmet Doğanoğlu (17) bulundukları yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan baba ve oğlunun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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