Genç çifti ucuz bir ihmal öldürmüş

İzmir'de önceki gün annesinin evindeki banyoda, eşi Sevim Atılgan (30) ile birlikte cesedi bulunan Volkan Atılgan'ın (36) ölümüne sebep olan şofbenin gaz tahliye borusunun olmadığı ortaya çıktı. Korkunç olay Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi 5176 sokaktaki 3 katlı binanın ikinci katında meydana geldi.

Mali müşavir Volkan Atılgan, ameliyat olan annesi Pervin Atılgan'ın ihtiyaçlarını karşılamak için eşi Sevim Atılgan ile bir haftadır annesinin evinde kalıyordu. Oğlu ve gelini banyoya girdiğinde anne Pervin Atılgan televizyon seyrediyordu.

Gelini ve oğlundan bir saatten fazla ses çıkmaması üzerine şüphelenen anne Pervin Atılgan, banyonun kapısını açtığında karı-kocayı duşakabin içinde yatarken buldu. Eve gelen sağlık ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Evde inceleme yapan ekipler şofbenin gaz tahliye borusunun olmadığını belirledi.

■ FATİH ŞENDİL