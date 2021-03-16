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Haberler İzmir İki TIR ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

İki TIR ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

İki TIR ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

16.3.2021

İZMİR'İN Aliağa ilçesinde, iki TIR ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, İzmir-Çanakkale karayolu Eski Foça Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir yönüne doğru seyir halinde olan A.K yönetimindeki 35 AG 0490 plakalı TIR, Yeni Foça Kavşağı'nda 35 AEE 680 plakalı TIR ile 35 HMA 51 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada sürücü A.K. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Faciadan dönülen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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