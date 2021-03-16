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İzmir'de dolu yağdı! Kazalar ardı ardına geldi

İzmir’in Aliağa ilçesinde, etkili olan dolu yağışı çok sayıda kazaya yol açtı. Kazaların can kaybına yol açmaması sevindirirken, hafif yaralıların olduğu kazalarda araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

İHA 16.03.2021, 14:11 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021, 14:20