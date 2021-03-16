İzmir'in Aliağa ilçesinde, sabah saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Yağış, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Etkili dolu yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çok sayıda araç kaza yaptı.
Kazaların can kaybına yol açmaması sevindirirken, hafif yaralıların olduğu kazalarda araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.
İzmir'de dolu yağdı! Kazalar ardı ardına geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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