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'de dolu yağdı! Kazalar ardı ardına geldi

’in ilçesinde, etkili olan çok sayıda kazaya yol açtı. Kazaların can kaybına yol açmaması sevindirirken, hafif yaralıların olduğu kazalarda araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

İzmir'de dolu yağdı! Kazalar ardı ardına geldi
İHA

16.03.2021, 14:11 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021, 14:20

İzmir'in Aliağa ilçesinde, sabah saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Yağış, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Etkili dolu yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çok sayıda araç kaza yaptı.

Kazaların can kaybına yol açmaması sevindirirken, hafif yaralıların olduğu kazalarda araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

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