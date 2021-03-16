Kitap hırsızları Sevgi Yolu’na dadandı

İZMİR'İN Konak ilçesinde bulunan ve sahafları ile ünlü olan Sevgi Yolu'nda esnaf, kitapların sürekli çalınmasından dertli. Bölgeye gelen hırsızların kitaplara dadandığını belirten esnaf, caddeye kamera sisteminin kurulmasını ve önlem alınmasını istedi. Esnaf, Konak Belediyesi'nin, söz verdiği gibi güvenlik kamerası sistemi kurmasını beklediklerini söyledi.

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