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Mart karı 'deki Bozdağ'ı beyaza bürüdü

’in ilçesinde, yurdun batı kesimlerini yeniden etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava sonrası ekipler alarma geçerken, kar yağışından nasibini alan Bozdağ’da yolların açık tutulması için çalışma başlatıldı.

Mart karı İzmir'deki Bozdağ'ı beyaza bürüdü
İHA

16.03.2021, 19:03

Ödemiş'te, hafta başından bu yana etkili olan soğuk ve yağışlı hava ile birlikte İzmir'in çatısı konumundaki Bozdağ'lar ve Aydın Dağları beyaza büründü. Bozdağ Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı sonrası ekipler, cadde ve sokaklar ile bağlantı yollarını açık tutmak üzere çalışma başlattı.

Kar küreme çalışmaları sonrası buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması gerçekleştirilirken, yolların kapanma ihtimaline karşı personellerin bölgede hazırda bekletildiği belirtildi.

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