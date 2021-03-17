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Haberler İzmir Girdiği evden pasaport ve evlilik cüzdanı çalan şüpheli yakalandı

Girdiği evden pasaport ve evlilik cüzdanı çalan şüpheli yakalandı

Son dakika... 'in ilçesinde girdiği evden altın ve 3 bin 470 Euro ile pasaport ve evlilik cüzdanı çalan Ş.G., jandarma tarafından yakalandı.

Girdiği evden pasaport ve evlilik cüzdanı çalan şüpheli yakalandı
DHA

17.03.2021, 14:24

Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen pazartesi günü, İ.C.A.'ya ait evde yaşanan hırsızlık olayının ardından harekete geçti. Evin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Ş.G. olduğunu tespit etti. Ş.G., saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde çaldığı 18 Ata, 2 Cumhuriyet, 8 çeyrek ve 6 gram altın ile 3 bin 470 Euro, 6 pasaport ve 1 evlilik cüzdanı bulundu..

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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