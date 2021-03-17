Haciz Menemen’e hizmete engel değil

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Ankara'da ilçeye yapılacak yatırımların peşinde koşarken şok bir haciz kararı ile sarsıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile görüşme yapmak için Ankara'ya giden ve burada makam koltuğunun dahi haczedildiğini öğrenen Pehlivan, bir yol ayrımında kaldıklarını ve Menemen halkından yana tercih yaptıklarını dile getirdi.

Pehlivan, "Varsın koltuğu alsınlar, varsın odanın tamamını boşaltsınlar, ancak 2-3 milyonluk işe 9 milyon ödenmesine izin vermem. Tahta sandalyede otururum ama 200 bin Menemenliye ihanet etmem. Ben koltukta değil, Menemen halkının gönlünde taht kurmak için göreve geldim" dedi. Haciz işleminin eski başkandan kalan borçlar nedeniyle yaşandığını da hatırlatan Pehlivan, "Makam koltuğu önemli değil, Menemenlinin 6 milyon parası çarçur edilmesin. Daha önce 1 liralık malı 4 liraya satanlar, gerekli indirimi yapmadıkları sürece tavrımızda değişiklik olmayacak" ifadelerini kullandı.

■ FATİH ŞENDİL