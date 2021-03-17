İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger denetimlere katıldı: Herkesin başına bir polis dikemeyiz

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bayraklı ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde korona virüs denetimi yaptı. Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri konulu genelge kapsamında düzenlenen denetimde Vali Köşger, mağaza ve kafelere girerek tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.





Vali Köşger, korona virüs haritasında turuncu grupta yer alan kenti mavi gruba taşımayı hedeflediklerini ifade ederek, "İzmir'de ilk günlerdeki artış trendi yavaşladı. Bizden daha hızlı artan şehirler var ama aşağıya doğru düşürmemiz lazım. Bizim hedefimiz mavi alana geçmek. Yaz geliyor, turizm sezonu geliyor. Dünyada turizm sektörünün baktığı kriterler var. O kriterleri yakalayalım. Avrupa Birliği, 100 binde 20 (vaka) kriteri koymuş. Biz onun çok üzerindeyiz. Sezon yaklaşırken onu yakalamamız lazım. Hizmet sektörü, pandemiden en çok etkilenen sektör. Onların da kurallara riayet ederken daha titiz davranmalarını bekliyoruz. Altın yumurtlayan tavuğu kimse kesmesin. Az olsun ama sürekli olsun. Bir anda hırs yapıp çok müşteri alarak rakamları fırlatıp sonra da daha kötü bir pozisyona geçmeyelim.





"HERKESİN BAŞINA BİR POLİS DİKEMEYİZ"

Vali Köşger şöyle devam etti:

"İzmir, korona virüs haritasında turuncu grupta olmaya devam ediyor ama artıyor (vaka sayısı). Bütün vatandaşlardan rica ediyorum; öncelikle kendi sağlığımızı düşünelim. Kurallara uyalım, sayıyı daha aşağıya çekmeye çalışalım. Artış trendi yavaşlamakla birlikte devam ediyor. 100'ü (100 bin kişide) geçtiğimiz takdirde kırmızı gruba girip bir üst kategorideki yasaklardan etkilenme durumu söz konusu olur. Ülke geneli, bu artış trendi ile devam ederse yeniden farklı tedbirler alma zarureti ortaya çıkabilir. İzmirli vatandaşlarımızın kurallara uymaya çalıştığını gözlemliyorum. Vatandaşlar sıkıldı, onu kabul ediyoruz. Vatandaşlarımız bir yıldır tedbirlerle yaşıyor. Hafta sonu mesire alanlarında, Kordon'da, İnciraltı'nda sorunlar yaşanıyor. Kentin işlek meydanlarında sıkıntılar olabiliyor. Denetlemeler devam ediyor. Denetlemeyle ilgili 13 bin kişilik bir ekip oluşturulması öngörülmüştü ama biz o rakamı da aştık. 14 bin civarında denetleme belediye zabıtaları ile sahada denetleme yapmaya çalışıyor. Ancak herkesin başına bir polis dikemeyiz. Herkesin kendi sağlığını kendi koruması lazım." Vali Köşger, hastanelerde kapasite sorununun olmadığını da sözlerine ekledi.







Bakan Koca açıkladı! 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan iller

İzmir'de vaka artışı neden önlenemiyor?

Son dakika: Koronavirüs vaka sayıları açıklandı! 16 Mart Salı koronavirüs tablosu