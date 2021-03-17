Soyer’den Tabip Odası’na ziyaret

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Tabip Odası'nı ziyaret etti. Oda Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı ile bir araya gelen ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Soyer, "Bu süreçte sizler bizim kahramanımız oldunuz. Bu süreçte gösterdiğiniz fedakarlıklar asla unutulmayacak, büyük iz bıraktınız" dedi. Çamlı ise, sağlık çalışanlarını temsilen doktor önlüklü bir bez bebeği Başkan Soyer'e hediye etti.