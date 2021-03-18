El freni çekilmeyen aracı eliyle durdurdu!

İZMİR'İN Seferihisar ilçesinde, geçtiğimiz pazar günü sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu bir kamyonet, sokak üzerinde köpeklerle oynayan Emre Biter'in (27) üzerine doğru gelmeye başladı. Aracın üzerine geldiğini son anda fark eden Biter ve çevredeki vatandaşlar, elleriyle tutarak kayan araca müdahale etti. Kazadan kıl payı yara almadan kurtulan Biter ve çevredeki vatandaşların araca müdahale ettiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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